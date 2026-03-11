Семья пострадавшей при стрельбе в канадской школе девочки подала в суд на OpenAI

Семья Майи Г., одной из пострадавших при стрельбе в школе в канадской провинции Британская Колумбия, подала в суд на компанию OpenAI, сообщает CBC. Истцы обвиняют разработчика ChatGPT в том, что ему были известны планы устроившей стрельбу Джесси Ван Рутселаар, но он не сообщил об этом в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Кроме того, истцы заявили, что OpenAI не использует возрастную верификацию в своем чате, и в нем регистрируются дети до 18 лет, как и было в случае со стрелявшей девушкой. Истцы добиваются привлечения к ответственности виновных и предотвращения новых подобных трагических случаев. OpenAI пока не комментировала ситуацию с подачей иска.

Джесси Ван Рутселаар устроила стрельбу в школе поселка Тамблер-Ридж 10 февраля. В результате погибли девять человек, включая стрелявшую. До этого она застрелила также свою мать и сводного брата. Известно, что у Рутселаар были проблемы с психическим здоровьем. Ее аккаунт в ChatGPT был заблокирован компанией OpenAI за полгода до инцидента за пропаганду насилия. Но она без проблем открыла новый аккаунт.

Алена Миклашевская