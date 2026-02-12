Устроившей стрельбу в канадской школе оказалась 18-летняя девушка

Полиция сообщила, что стрельбу в старшей школе на западе Канады устроила 18-летняя девушка «с психическими расстройствами». Правоохранительные органы также уточнили число жертв стрельбы — девять человек, включая саму нападавшую. Девушка была идентифицирована как Джесси Ван Рутселаар, она покончила жизнь самоубийством, передает Reuters.

Выяснилось, что перед стрельбой девушка убила свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата. Мотивы ее нападения до сих пор не установлены. По данным полиции, Джесси Ван Рутселаар была трансгендером («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Ее несколько раз задерживали «для проведения обследования» из-за имевшихся у нее психических проблем. «Полиция неоднократно посещала ее дом в течение последних нескольких лет, занимаясь вопросами здоровья нашей подозреваемой»,— рассказал заместитель полицейского комиссара Дуэйн Макдональд.

Девушка училась в школе, в которой устроила стрельбу, но она бросила учебу четыре года назад. У Джесси Ван Рутселаар была лицензия на огнестрельное оружие, но срок ее действия истек в 2024 году. На месте стрельбы были изъяты длинноствольное ружье и «модифицированный» пистолет. Полиция убеждена, что стрелявшая действовала в одиночку.

ЧП случилось 11 февраля в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия. Десятки человек получили ранения. Двое пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии, одна из них — 12-летняя девочка. Премьер-министр Канады Марк Карни из-за стрельбы отложил поездку на форум по безопасности в Мюнхене.