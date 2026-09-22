На Кубани поголовье свиней снизилось на 10%, производство скота и птицы — на 6%

В Краснодарском крае производство скота и птицы на убой в живом весе за январь—август 2026 года составило 335,4 тыс. тонн — 94% к уровню аналогичного периода прошлого года. Производство молока снизилось на 2,8%, до 1,13 млн тонн, при этом выпуск яиц вырос на 2,4%, до 938,9 млн штук. Такие данные приводятся в материалах Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На конец августа поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 499,2 тыс. голов. В августе 2025 года показатель составлял 499,3 тыс. голов. Поголовье свиней за год сократилось с 649,2 тыс. до 584,1 тыс. голов. Численность овец и коз снизилась с 217,9 тыс. до 205,5 тыс. голов, птицы — с 22,5 млн до 21,6 млн голов.

Основная часть поголовья КРС приходится на сельскохозяйственные организации — 337,5 тыс. голов, еще 102,3 тыс. находятся в хозяйствах населения и 59,3 тыс. — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В свиноводстве на сельхозорганизации приходится 544,9 тыс. голов из общего поголовья 584,1 тыс. В хозяйствах населения находится 1,3 тыс. свиней, в фермерских хозяйствах — 37,9 тыс.

За восемь месяцев производство молока во всех категориях хозяйств составило 1 130,7 тыс. тонн, или 97,2% к январю—августу 2025 года. На сельскохозяйственные организации пришлось 76,5% производства, на хозяйства населения — 17,8%, на крестьянские (фермерские) хозяйства — 5,7%. Выпуск яиц всех видов составил 938,9 млн штук, увеличившись на 2,4%. Доля сельхозорганизаций составила 61%, хозяйств населения — 36,7%, фермерских хозяйств — 2,3%.

В организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец августа насчитывалось 313,3 тыс. голов КРС — 96,1% к соответствующему периоду прошлого года. Поголовье свиней составило 481,4 тыс. голов, или 92,2% год к году. При этом овец и коз стало 8,6 тыс. голов (114,7%), птицы — 12,02 млн голов (101,8%).

Производство КРС на убой в этих организациях за январь—август составило 39,7 тыс. тонн, увеличившись на 1,5% год к году. Производство свиней достигло 72,8 тыс. тонн (102,2%). Овец и коз произведено 75,1 тонны, что соответствует 189,8% к уровню января—августа 2025 года. Выпуск птицы составил 131,3 тыс. тонн, снизившись на 5,6%.

Производство молока крупного рогатого скота в организациях этой категории составило 820,2 тыс. тонн — 99,6% к январю—августу 2025 года. Выпуск куриных яиц вырос на 10,6%, до 551,4 млн штук.

Средний надой молока на одну корову молочного стада за январь—август составил 7 231 кг. В восьми муниципальных образованиях показатель был выше среднекраевого уровня, в 19 — ниже. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 207 штук; выше среднекраевого показателя она была в трех муниципальных образованиях, ниже — в девяти.

Валерий Климов