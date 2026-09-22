Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожной инфраструктуре в Виннице

Российские вооруженные силы ночью поразили объект железнодорожной инфраструктуры в городе Винница. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным министерства, также на Украине были поражены НПЗ, логистические центры, металлургические предприятия и объекты портовой инфраструктуры.

Российское оборонное ведомство неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре и поездам, перевозившим грузы ВСУ. 13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. Кремль, комментируя инцидент, заявил, что вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины.