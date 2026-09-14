Минобороны России сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине

Российские вооруженные силы поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ. Был атакован транспорт в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры ударов по транспорту. Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены расчетами ударных БПЛА-К «Герань-4 сикер».

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 13 сентября российское ведомство сообщило об ударе по железной дороге на западе Украины.