Минобороны России сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине
Российские вооруженные силы поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ. Был атакован транспорт в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры ударов по транспорту. Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены расчетами ударных БПЛА-К «Герань-4 сикер».
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 13 сентября российское ведомство сообщило об ударе по железной дороге на западе Украины.
Заявленные удары затрагивают транспортный участок снабжения ВСУ. В августе 2026 года российские военнослужащие сообщали об ударах по двум локомотивам в Днепропетровской области, которые использовались для перевозки военных грузов; это показывает, что железнодорожный состав применяется для доставки таких грузов, а не только для общего перемещения техники.
Отдельно 12 сентября 2026 года Минобороны России сообщало об ударе по транспортному объекту в Одесской области, где, по данным ведомства, хранились грузы военного назначения и который обеспечивал значительную часть трафика оружия и боеприпасов на Украину. Таким образом, в подобных сообщениях речь идет о разных звеньях одной цепочки — перевозке, хранении и пропуске военных грузов.