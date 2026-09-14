Песков прокомментировал сообщения об ударе БПЛА по поезду на границе Украины и Польши

Вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударе БПЛА по локомотиву поезда Киев—Варшава недалеко от польской границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать. И продолжат это делать», — заявил Дмитрий Песков.

13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА чуть не попал по поезду, в котором находилась делегация политиков и дипломатов ЕС. Пассажиров другого состава, следовавшего сразу за ним, эвакуировали. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава евродипломатии Кая Каллас обвинили Россию в эскалации.

Минобороны России вчера и сегодня отчитывалось о нанесении ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре и поездам, перевозившим грузы ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.