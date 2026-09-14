Песков прокомментировал сообщения об ударе БПЛА по поезду на границе Украины и Польши
Песков: российские военнослужащие выполняют задачи по всей территории Украины
Вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударе БПЛА по локомотиву поезда Киев—Варшава недалеко от польской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать. И продолжат это делать», — заявил Дмитрий Песков.
13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА чуть не попал по поезду, в котором находилась делегация политиков и дипломатов ЕС. Пассажиров другого состава, следовавшего сразу за ним, эвакуировали. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава евродипломатии Кая Каллас обвинили Россию в эскалации.
Минобороны России вчера и сегодня отчитывалось о нанесении ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре и поездам, перевозившим грузы ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Заявление пресс-секретаря российского президента о том, что военные выполняют задачи по всей территории Украины, согласуется с его позицией, озвученной ранее: в июне 2026 года Дмитрий Песков уже подчеркивал, что удары российских вооруженных сил по Украине будут продолжаться.
Тогда же он отдельно отмечал высокие показатели работы систем ПВО при отражении атак на Москву. Таким образом, сентябрьский комментарий не вводит новую формулировку, а повторяет последовательно заявляемую российской стороной линию о продолжении военных действий на всей украинской территории.