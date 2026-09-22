Минобороны России отчиталось об ударе по НПЗ в украинском Кременчуге
Российские войска ударили по НПЗ в Кременчуге на Украине
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре Украины. Среди прочего, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство называет предприятие ключевым для топливно-энергетического комплекса Украины. Оно перерабатывает нефть и выпускает топливо для потребностей ВСУ.
В том же населенном пункте была атакована табачная фабрика «JTI Украина». Там, по данным Минобороны, выпускали боеприпасы для стрелкового оружия.
Кроме того, были атакованы цели в Киеве, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях. Поражены логистические центры («Новая Почта», «Сириус Экстружен») с военными грузами, завод компании-производителя комплектующих для ракет Фламинго Firepoint, склад ГСМ, металлургические предприятия и объекты портовой инфраструктуры.
Значение Кременчугского НПЗ для снабжения, по данным Минобороны России, связано не только с переработкой нефти. Предприятие доставляло горюче-смазочные материалы для ВСУ и участвовало в перевалке поступающих из-за рубежа нефтепродуктов, то есть совмещало производственную и логистическую функции.
В июне 2025 года Минобороны России также сообщало, что завод снабжал горючим группировку армии Украины в Донбассе. Поэтому его роль в военной логистике определялась не только объемом выпуска топлива, но и включенностью в его доставку конкретным подразделениям.