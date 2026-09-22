Минобороны России отчиталось об ударе по НПЗ в украинском Кременчуге

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре Украины. Среди прочего, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство называет предприятие ключевым для топливно-энергетического комплекса Украины. Оно перерабатывает нефть и выпускает топливо для потребностей ВСУ.

В том же населенном пункте была атакована табачная фабрика «JTI Украина». Там, по данным Минобороны, выпускали боеприпасы для стрелкового оружия.

Кроме того, были атакованы цели в Киеве, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях. Поражены логистические центры («Новая Почта», «Сириус Экстружен») с военными грузами, завод компании-производителя комплектующих для ракет Фламинго Firepoint, склад ГСМ, металлургические предприятия и объекты портовой инфраструктуры.