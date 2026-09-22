Причиной пожара на Нерюнгринской ГРЭС назвали аварийную работу оборудования

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Повреждение трансформаторной подстанции и кабельной инфраструктуры важно отдельно от состояния основного оборудования: эти узлы участвуют в передаче выработанной электроэнергии, поэтому исправность генераторов сама по себе не гарантирует сохранения прежнего объема выдачи мощности до завершения ремонта. Фактическое влияние аварии будет зависеть от состояния поврежденных элементов и возможности восстановить схему передачи энергии.

В мае 2025 года оборудование для Нерюнгринской ГРЭС правительственная комиссия отнесла к приоритетному, поскольку для региона прогнозировалось нарастание дефицита генерации. По состоянию на 19 мая 2025 года на станции также велось строительство двух новых блоков общей мощностью 450 МВт — это проект увеличения доступной мощности, а не оперативный резерв на время восстановления поврежденной инфраструктуры.