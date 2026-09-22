Причиной пожара на Нерюнгринской ГРЭС назвали аварийную работу оборудования
Предварительная причина пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии — аварийный режим работы электрооборудования, сообщило региональное ГУ МЧС. Площадь пожара составила 90 кв. м.
Огнем были повреждены трансформаторная подстанция, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи. К тушению привлекли 51 человека и 13 единиц техники.
Мощность Нерюнгринской ГРЭС составляет 570 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией часть районов Якутии и Амурской области, а также несколько угледобывающих предприятий и тяговые подстанции БАМа и Транссиба.
Пожар произошел ночью 22 сентября. На ГРЭС загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В Дальневосточной генерирующей компании заявили, что основное оборудование ГРЭС при пожаре не пострадало.
Повреждение трансформаторной подстанции и кабельной инфраструктуры важно отдельно от состояния основного оборудования: эти узлы участвуют в передаче выработанной электроэнергии, поэтому исправность генераторов сама по себе не гарантирует сохранения прежнего объема выдачи мощности до завершения ремонта. Фактическое влияние аварии будет зависеть от состояния поврежденных элементов и возможности восстановить схему передачи энергии.
В мае 2025 года оборудование для Нерюнгринской ГРЭС правительственная комиссия отнесла к приоритетному, поскольку для региона прогнозировалось нарастание дефицита генерации. По состоянию на 19 мая 2025 года на станции также велось строительство двух новых блоков общей мощностью 450 МВт — это проект увеличения доступной мощности, а не оперативный резерв на время восстановления поврежденной инфраструктуры.