Основное оборудование Нерюнгринской ГРЭС при пожаре не повреждено

Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не привело к повреждению основного оборудования, сообщили в Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). По ее данным, задымление на ГРЭС появилось, когда помещения проветривали после тушения огня.

«По информации Нерюнгринской ГРЭС, возгорание возникло на трансформаторной подстанции,... огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадало»,— прокомментировали в ДГК (цитата по ТАСС).

Мощность Нерюнгринской ГРЭС составляет 570 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией часть районов Якутии и Амурской области, а также несколько угледобывающих предприятий и тяговые подстанции БАМа и Транссиба.

Пожар произошел ночью 22 сентября. На Нерюнгринской ГРЭС загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пострадал один человек. Причина возгорания пока не установлена.