Утром 22 сентября в Краснодаре работает 81 АЗС

В Краснодаре утром 22 сентября работает 81 автозаправочная станция. По данным муниципального центра управления, АИ-92 доступен на 45 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 10, дизельное топливо — на 80 заправках. В центре управления отметили, что ситуация в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Топливо отпускают на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».

На части АЗС собственники ввели ограничения, предусматривающие отпуск топлива только в баки автомобилей. Еще 25 заправок временно не отпускают топливо. Девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков