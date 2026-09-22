Личные вещи Брижит Бардо продали на аукционе за €1 млн

В Париже провели аукцион личных вещей французской актрисы Брижит Бардо. Организаторы выручили почти €1 млн, что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость (€50 тыс.), отмечает The Guardian.

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Среди наиболее дорогих лотов — два собачьих ошейника, за которые неизвестный российский покупатель заплатил €9,4 тыс. Автопортрет актрисы продали за €40 тыс., пишущую машинку — за €4,6 тыс., две гитары — за €8,6 тыс. и €1,9 тыс. соответственно, три мягкие игрушки в виде детенышей тюленей — почти за €2,2 тыс.

Выручку планируется направить в фонд защиты животных, основанный актрисой. Также часть денег получит ее сын Николя-Жак Шаррье. «Эта распродажа является логическим продолжением той, которую она сама организовала в 1987 году, продав свои самые ценные вещи для создания фонда»,— сказала Гислейн Кальмельс, управляющий директор Фонда Бардо.

В общей сложности на аукцион было выставлено 285 лотов. Вдовец актрисы Бернар д’Ормаль возмутился продажей интимных предметов жены. Он заявил, что Брижит Бардо бы на это не согласилась. В фонде заверили, что продажа была одобрена советом директоров.

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