Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Париже проходит аукцион личных вещей Брижит Бардо

В Париже аукционный дом Millot начал торги, на которых продаются личные вещи покойной актрисы Брижит Бардо, сообщает BBC. Вырученные средства пойдут в Фонд защиты животных Брижит Бардо, унаследовавший часть имущества актрисы. Большинство лотов имеют стартовую цену менее €100. В аукционном доме считают, что во время торгов их стоимость вырастет.

Фото: Charlotte SIEMON / AFP

Фото: Charlotte SIEMON / AFP

Среди почти 300 лотов — балетки, бриллиантовые кольца, печатная машинка, велосипед Peugeot и даже экземпляр «Камасутры». На аукцион также выставлены портреты самой госпожи Бардо, включая эротические, которые актриса хранила, но не демонстрировала.

Вдовец актрисы Бернар д’Ормаль возмутился продажей интимных предметов жены. По его словам, Брижит Бардо бы на это не согласилась. В фонде заявили, что продажа была одобрена советом директоров.

Какой запомнили Брижит Бардо — в материале «Ъ» «Богиня золотого века».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Жизнь и карьера Брижит Бардо

Предыдущая фотография
Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом &lt;br>Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Вальтер Корон / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность &lt;br>На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!» &lt;br>Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США &lt;br>На фото: кадр из фильма «Истина»

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: Wehrle / AP

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных &lt;br>На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: Walter Attenni / AP

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Презрение»

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: Jacques Collet / AP

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии &lt;br>На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила» &lt;br>На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: Jacques Brinon / AP

Следующая фотография
1 / 18

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Коммерсантъ / Вальтер Корон  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: AP / Wehrle

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: AP / Walter Attenni

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: AP / Jacques Collet

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: AP / Jacques Brinon

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продажа личных вещей была для Фонда защиты животных Брижит Бардо уже опробованным способом финансирования. В 1986 году актриса выставила на аукцион драгоценности и личные вещи, направив вырученные 3 млн франков на поддержку созданного ею фонда.

Связь фонда с имуществом Брижит Бардо складывалась и напрямую: в начале 1990-х годов она передала ему свое поместье «Ла Мадраг». Таким образом, распоряжение частью личного наследия в пользу фонда продолжает практику, при которой имущество актрисы использовалось для финансирования его работы.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд