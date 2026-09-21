В Париже проходит аукцион личных вещей Брижит Бардо
В Париже аукционный дом Millot начал торги, на которых продаются личные вещи покойной актрисы Брижит Бардо, сообщает BBC. Вырученные средства пойдут в Фонд защиты животных Брижит Бардо, унаследовавший часть имущества актрисы. Большинство лотов имеют стартовую цену менее €100. В аукционном доме считают, что во время торгов их стоимость вырастет.
Фото: Charlotte SIEMON / AFP
Среди почти 300 лотов — балетки, бриллиантовые кольца, печатная машинка, велосипед Peugeot и даже экземпляр «Камасутры». На аукцион также выставлены портреты самой госпожи Бардо, включая эротические, которые актриса хранила, но не демонстрировала.
Вдовец актрисы Бернар д’Ормаль возмутился продажей интимных предметов жены. По его словам, Брижит Бардо бы на это не согласилась. В фонде заявили, что продажа была одобрена советом директоров.
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Жизнь и карьера Брижит Бардо
Продажа личных вещей была для Фонда защиты животных Брижит Бардо уже опробованным способом финансирования. В 1986 году актриса выставила на аукцион драгоценности и личные вещи, направив вырученные 3 млн франков на поддержку созданного ею фонда.
Связь фонда с имуществом Брижит Бардо складывалась и напрямую: в начале 1990-х годов она передала ему свое поместье «Ла Мадраг». Таким образом, распоряжение частью личного наследия в пользу фонда продолжает практику, при которой имущество актрисы использовалось для финансирования его работы.