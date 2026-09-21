В Париже проходит аукцион личных вещей Брижит Бардо

В Париже аукционный дом Millot начал торги, на которых продаются личные вещи покойной актрисы Брижит Бардо, сообщает BBC. Вырученные средства пойдут в Фонд защиты животных Брижит Бардо, унаследовавший часть имущества актрисы. Большинство лотов имеют стартовую цену менее €100. В аукционном доме считают, что во время торгов их стоимость вырастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlotte SIEMON / AFP Фото: Charlotte SIEMON / AFP

Среди почти 300 лотов — балетки, бриллиантовые кольца, печатная машинка, велосипед Peugeot и даже экземпляр «Камасутры». На аукцион также выставлены портреты самой госпожи Бардо, включая эротические, которые актриса хранила, но не демонстрировала.

Вдовец актрисы Бернар д’Ормаль возмутился продажей интимных предметов жены. По его словам, Брижит Бардо бы на это не согласилась. В фонде заявили, что продажа была одобрена советом директоров.

Какой запомнили Брижит Бардо — в материале «Ъ» «Богиня золотого века».

Екатерина Наумова