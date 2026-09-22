Меркель посоветовала ХДС вспомнить заветы Аденауэра

Бывший канцлер Германии и экс-глава «Христианско-Демократического Союза» (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым руководителем ФРГ Конрадом Аденауэром. Так госпожа Меркель прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург — Передней Померании, сообщает Die Welt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henning Kaiser / dpa / AP Фото: Henning Kaiser / dpa / AP

«Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», — заявила бывший канцлер на открытии художественной выставки в Бундестаге. По словам Ангелы Меркель, первый канцлер наводил мосты между работодателями и рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, а также между конфессиями и поколениями.

«Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него», — отметила госпожа Меркель. Она добавила, что сегодня «наводить мосты» стало сложнее, чем прежде. Однако это должно оставаться ориентиром для народной партии, подчеркнула бывший канцлер.

Ангела Меркель с 1990 по 2021 год представляла в Бундестаге избирательный округ Мекленбург — Передней Померании. Прямые выборы здесь она выигрывала восемь раз подряд.

По итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург — Передней Померании ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине партия заняла второе место, набрав 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты голосования катастрофой для своей партии.

Подробнее — в материале «ХДС не пустили на порог».