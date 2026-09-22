КНДР сообщила об успешных испытаниях новейшего оружия
Ракетные войска Северной Кореи провели испытания нового оружия. Оно «имеет важнейшее значение в развитии технологии систем вооружения», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытания были проведены 20 сентября. ЦТАК пишет, что они «не оказали отрицательного влияния на безопасность соседних стран». Какие-либо подробности об оружии не приводятся. Южнокорейские СМИ в тот день сообщали о как минимум двух пусках в сторону Японского моря.
За испытаниями по традиции наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что испытания стали демонстрацией «ультрасовременного технического потенциала» республики, и назвал новое оружие «непреодолимой силой». «Враги знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане. Для них эта реальность будет неизлечимой головной болью и очень жестоким, неизбежным мощным ударом»,— заверил лидер КНДР.
В начале сентября Северная Корея поставила на вооружение новый эсминец «Кан Гон». Его боевые системы прошли испытания в июле. На учениях были проведены пуски стратегических крылатых ракет, а также проверка палубных орудий, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.
В ранее описанных КНДР ракетных проектах технологическое обновление включало автономное управление и повышение точности, а не только создание нового носителя. В мае 2024 года Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что испытание баллистической ракеты подтвердило точность и надежность новой автономной навигационной системы.
В мае 2026 года КНДР также описывала тактическую крылатую ракету для дальнобойных артиллерийских бригад на границе с Южной Кореей. Система, по утверждению Пхеньяна, сочетала терминальное управление на основе искусственного интеллекта, самоуправляемую навигацию и сопоставление с картой местности, обеспечивая высокоточный удар на расстоянии 100 км.