КНДР запустила еще одну ракету в сторону Японского моря

Министерство обороны Южной Кореи зафиксировало еще один пуск снаряда с восточного побережья КНДР в сторону Японского моря, передает Reuters. Несколько часов назад северокорейские военные запустили баллистическую ракету в том же направлении.

Тип снаряда не уточняется. Других подробностей о втором запуске также нет.

Первый за день снаряд был запущен в 15:00 по местному времени (09:00 мск). Южнокорейские военные подтвердили, что это была баллистическая ракета. Она преодолела порядка 450 км и приземлилась за пределами японской исключительной экономической зоны.

На прошлой неделе Пхеньян запустил еще несколько баллистических ракет, выразив таким образом протест против совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. Сестра лидера КНДР и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон тогда же обвинила страны в постоянном обострении ситуации в регионе.