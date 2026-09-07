КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кан Гон»
КНДР приняла на вооружение новый эсминец «Кан Гон»
КНДР приняла на вооружение новый эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хен», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Церемония прошла 6 сентября в порту Вонсан.
В мероприятии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. Он поднялся на борт судна, переданного Восточному флоту ВМС страны, осмотрел боевые помещения и встретился с экипажем.
Боевые системы эсминца прошли испытания в июле. На учениях были проведены пуски стратегических крылатых ракет, а также проверка палубных орудий, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.
В 2025 году при торжественном спуске «Кан Гона» на воду произошла авария — корабль перевернулся и завалился набок. Ким Чен Ын назвал случившееся результатом «преступной халатности».