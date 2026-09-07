КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кан Гон»

КНДР приняла на вооружение новый эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хен», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Церемония прошла 6 сентября в порту Вонсан.

В мероприятии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. Он поднялся на борт судна, переданного Восточному флоту ВМС страны, осмотрел боевые помещения и встретился с экипажем.

Боевые системы эсминца прошли испытания в июле. На учениях были проведены пуски стратегических крылатых ракет, а также проверка палубных орудий, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.

В 2025 году при торжественном спуске «Кан Гона» на воду произошла авария — корабль перевернулся и завалился набок. Ким Чен Ын назвал случившееся результатом «преступной халатности».