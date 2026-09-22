Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Во время сбора урожая в Тюменской области аграрии региона собрали первый миллион тонн зерна, сообщил в своем канале в мессенджере Max губернатор Александр Моор. Также убран картофель на 124,5 тысячи тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Глава региона отметил, что урожайность в этом году на уровне прошлых лет. В данный момент собрано 76,5% зерновых культур. «Хозяйства преодолели важный рубеж, несмотря на непростые для уборочной кампании погодные условия — во многих муниципалитетах сейчас идут дожди. Осенняя страда в самом разгаре, самое главное сейчас — чтобы не подвела погода»,— прокомментировал господин Моор.

Посевная кампания в Тюменской области завершилась во второй половине июня. К началу осени, к 1 сентября, в регионе в ходе уборки урожая на площади 242,4 тыс. га собрали 577 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Через неделю тюменские сельскохозяйственные предприятия завершили уборку урожая с половины засеянных площадей, собрав 68,5 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей открытого грунта.

В 2025 году аграрии региона добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле.

Ирина Пичурина