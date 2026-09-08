Тюменские аграрии собрали урожай с половины засеянных площадей

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области завершили уборку урожая с половины засеянных площадей, сообщил в своем канале в Max губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На текущий момент собрано свыше 774 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, аграрии получили 68,5 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей открытого грунта. «Уборочная идет хорошими темпами. Для сравнения, в это же время в 2025 году показатель был чуть выше 30%»,— рассказал глава региона.

Посевная кампания в Тюменской области завершилась во второй половине июня. К началу осени в регионе в ходе уборки урожая на площади 242,4 тыс. га собрали 577 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Всего в регионах Уральского федерального округа (УрФО) аграрии обмолотили свыше 50% посевных площадей.

Ирина Пичурина