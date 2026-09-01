В Тюменской области собрали 577 тыс. тонн зерна к 1 сентября

К началу осени в Тюменской области в ходе уборки урожая на площади 242,4 тыс. га собрали 577 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил областной департамент АПК. Урожайность составила 24 центнера с гектара (ц/га).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Уборка технических культур охватила 2,7 тыс. га. С этих участков получено 4,2 тыс. тонн урожая, что соответствует показателю 15,4 ц/га. Также ведется сбор картофеля: обработано 1,2 тыс. га, собрано 37,7 тыс. тонн при урожайности 315 ц/га. Убрано 343,4 га овощей открытого грунта. Объем собранной продукции составил 15,5 тыс. тонн, а средняя урожайность достигла 452,8 ц/га.

Помимо сбора урожая, в области проводится осенняя обработка почвы. На данный момент эти мероприятия проведены на площади 105,3 тыс. га.

Посевная кампания в Тюменской области завершилась во второй половине июня. В 2025 году тюменские аграрии добились наибольшей за всю историю региона урожайности.

Ирина Пичурина