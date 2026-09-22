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В Краснодаре проведут частичную проверку системы оповещения населения

Сегодня, 22 сентября, на территории Краснодара запланировано проведение частичной проверки системы оповещения населения. Сирены в городе прозвучат в 11:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сирены прозвучат не во всех районах краевой столицы, преимущественно их включат в удаленных населенных пунктах. Звук услышат в основном жители ст. Елизаветинской, пос. Белозерного, пос. Пригородного, пос. Знаменского, пос. Северного, а также х. Восточного, х. Ленина, Пашковского жилого массива и района Западного Обхода.

Будет передаваться сигнал: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». Горожанам необходимо сохранять спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома.

Алина Зорина

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