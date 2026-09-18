Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico

Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«СМИ не должны постоянно писать или сообщать о вымыслах и лжи при освещении деятельности президента США, администрации Трампа или США в целом. То же самое произойдет с другими СМИ, публикующими фейки»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В феврале 2025 года Дональд Трамп запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет Белого дома и на борт президентского самолета. Основанием стало то, что редакция агентства отказалась использовать новое название Мексиканского залива, который президент США переименовал в Американский. Associated Press оспорила решение, сославшись на первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и свободу прессы. Дело находится на рассмотрении.