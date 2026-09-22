Каллас заявила о нехватке кораблей для миссии Aspides в Красном море

Военно-морской миссии Европейского союза в Красном море Aspides требуется более 10 боевых кораблей, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Когда создавалась миссия Aspides, предполагалось, что ей потребуется как минимум 10 кораблей. Думаю, прямо сейчас ситуация стала еще более серьезной»,— сказала госпожа Каллас журналистам на Генассамблее ООН (цитата по Reuters).

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС направляла письменный запрос государствам-членам с просьбой выделить дополнительно военно-морские и военно-воздушные средства, отмечает Reuters.

Необходимость усиления группировки возникла из-за активизации йеменских хуситов. Под контролем движения сейчас находится все йеменское побережье Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и его острова.

Операция Aspides была создана ЕС для защиты гражданского судоходства, сопровождения коммерческих судов, перехвата ракет и уничтожения беспилотников в Красном море и Аденском заливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «И целого Йемена мало».