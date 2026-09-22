Каждый четвертый житель Кубани планирует использовать ИИ перед собеседованием

42% жителей Краснодарского края хотя бы раз использовали инструменты искусственного интеллекта для подготовки к собеседованию. Еще 25% планируют попробовать их. Такие данные получили «Авито Работа» и МТС Линк по итогам исследования, в котором приняли участие 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Чаще всего ИИ используют молодые специалисты. В России среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет такими инструментами пользуются 65%, тогда как среди респондентов старше 55 лет — 26%. Среди городов-миллионников Краснодар занимает третье место: ИИ для подготовки к собеседованию используют 48% жителей. В Казани показатель составляет 59%, в Воронеже — 50%. Реже всего нейросети применяют в Самаре (35%) и Омске (36%).

В Краснодарском крае чаще всего ИИ используют для подготовки к возможным вопросам работодателя — этот вариант выбрали 19% опрошенных. Еще 14% анализируют с помощью цифровых инструментов требования вакансии и сопоставляют их со своим опытом. По 11% респондентов обращаются к ИИ для повышения уверенности, подбора примеров из опыта под конкретную вакансию и получения рекомендаций по самопрезентации. Еще 9% используют его для тренировки ответов.

Среди жителей края, которые уже применяли ИИ, 23% отметили сокращение времени на подготовку, 19% — лучшее понимание требований вакансии, а 18% — рост уверенности. Еще 17% считают, что тренировки с ИИ улучшили качество ответов, 15% отметили снижение стресса.

В среднем пользователи ИИ из Краснодарского края оценили рост своей уверенности в себе на 46%. При этом 72% тех, кто уже использовал или планирует использовать такие инструменты, хотели бы получить ИИ-помощника для имитации собеседования и обратной связи. Главными требованиями к нему респонденты назвали реалистичность (21%), понятные рекомендации (18%), простоту использования (14%) и качество обратной связи (14%).

По словам руководителя операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, ИИ становится частью найма как со стороны компаний, так и соискателей. HR-директор МТС Линк Екатерина Прокушева отметила, что нейросети помогают снизить стресс и структурировать опыт, но не должны заменять мотивацию и живой интерес кандидата.

Мария Удовик