Отели Черноморского побережья Кубани загружены на 73%

Средняя загрузка средств размещения в Краснодарском крае летом составила 70%. На Черноморском побережье показатель достиг 73%, на Азовском — 31%, сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: etk-sochi.ru Фото: etk-sochi.ru

За три летних месяца в регионе отдохнули 8,3 млн туристов и 3,8 млн однодневных отдыхающих. В целом показатели остались на уровне прошлого сезона, при этом небольшое снижение турпотока отмечается как на Черноморском, так и на Азовском побережье.

На осень номерной фонд края в среднем забронирован на 45,4%. На Черноморском побережье этот показатель составляет почти 51%, в предгорных территориях — 56,4%. На Азовском побережье осенью забронировано 15,5% номерного фонда. Как отметил Василий Воробьев, Азовское море остывает быстрее, что влияет на спрос на отдых в этот период.

В этом сезоне туристов в крае принимают 11 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью более 630 тыс. мест. В их числе — более 200 санаторно-курортных организаций. Также в регионе работают 87 отелей, предлагающих размещение по системе «все включено» и «ультра все включено».

По словам министра, в соответствии с изменениями законодательства и новой системой классификации в Краснодарском крае определили тип средств размещения и провели оценку их соответствия уже более чем у 9 тыс. организаций, включая гостевые дома.

При этом, несмотря на снижение динамики загрузки курортов и объема услуг, за семь месяцев отрасль перечислила в бюджет Краснодарского края более 8 млрд руб. налогов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную долю налоговых поступлений отрасли обеспечили Сочи — 47%, Анапа — 12%, Краснодар и Геленджик — по 9%, Туапсинский район — 6,5%. На остальные территории в совокупности приходится 16,5% доходов.

Мария Удовик