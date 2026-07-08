Парламентское согласие

На выборах в Госдуму оппозиция может получить не менее десяти мандатов по мажоритарным округам, подсчитал “Ъ”. Речь идет о так называемых согласованных территориях, где «Единая Россия» выдвинула малоизвестных или не самых ресурсных кандидатов. На предыдущих выборах таких округов было почти в два раза больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На выборы в девятый созыв Госдумы «Единая Россия» (ЕР) впервые выдвинула кандидатов по всем 225 одномандатным округам: в 2021-м она не закрыла 7 из них, а в 2016-м — 18. Тем не менее ряд территорий все равно являются «согласованными», то есть оппозиция имеет там высокие шансы на победу, говорят осведомленные источники “Ъ” в партиях.

КПРФ может рассчитывать на переизбрание председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, которому в Тольяттинском округе от ЕР будет противостоять депутат гордумы Олег Сакеев; первого зампреда комитета по науке Олега Смолина, соперником которого в Москаленском округе выступит депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко; а также первого зампреда комитета по малому и среднему предпринимательству Сергея Казанкова (Марийский округ), соперницей которого станет депутат Госсобрания (парламента) республики Наталья Козлова. Также фаворитом является Герой России космонавт Олег Новицкий, выдвинувшийся по братскому округу в Иркутской области. От ЕР там баллотируется депутат думы Братска Андрей Антоненков.

Среди кандидатов «Справедливой России» (СР) по «согласованным» округам пойдут вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (Смоленский), глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг (Коркинский), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (Канашский), а также зампред комитета по строительству Александр Аксененко (Искитимский). Противостоять им будут депутаты городских парламентов от ЕР Сергей Якимов и Антон Рыжий, а также предприниматели Радимир Егоров и Дмитрий Селезнев соответственно.

Кандидаты от ЛДПР встретятся с единороссами, не имеющими политического опыта, как минимум в двух случаях. Член комитета по просвещению Мария Харченко поборется в Котласском округе с предпринимателем Никитой Сергеевым, а зампред Народного совета (парламента) Донецкой народной республики Андрей Крамар — с замдиректора ООО «Импэкс-Дон» Сергеем Макаровым (Горловский округ).

«Новые люди» выдвинули в Юго-Восточном округе Санкт-Петербурга неоднократно избиравшуюся там Оксану Дмитриеву. Противостоять ей, как и в прошлый раз, будет депутат петербургского заксобрания Любовь Егорова. Пять лет назад госпожа Егорова уже уступала в этой гонке.

Наконец, по Ярославскому округу на переизбрание претендует опытный депутат Анатолий Лисицын. В действующий созыв он избрался как эсер, затем покинул СР и заявил о намерении побороться за мандат в качестве кандидата от ЕР (представлял ее с 2007 по 2018 год). В итоге господин Лисицын подал документы как самовыдвиженец. От ЕР в этом округе будет баллотироваться депутат горсовета Рыбинска Владимир Пахарев.

Пять лет назад партия власти «отдала» оппозиции почти вдвое больше — сразу 19 округов. Больше всего «согласованных» территорий тогда получили эсеры: против шестерых из них шли «технические» кандидаты от ЕР, а против Галины Хованской партия власти вовсе не стала выдвигать оппонента. На КПРФ пришлось четыре такие территории, на ЛДПР — две. При минимальной конкуренции также избралась госпожа Дмитриева, которая тогда представляла «Партию роста», и Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»). Наконец, без соперников от ЕР мандаты получили лидер «Родины» Александр Журавлев, а также самовыдвиженцы Дмитрий Певцов, Анатолий Вассерман и Олег Леонов.

Собеседники “Ъ” в самой партии власти предпочитают не комментировать тему «согласованных» округов.

Григорий Лейба, Андрей Прах, Ксения Веретенникова