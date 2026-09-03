Знакомые всё вице

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Кто войдет в руководство нового созыва Госдумы
Как стало известно “Ъ”, руководитель думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев в новом созыве нижней палаты может вернуться в ее президиум. Также, вероятнее всего, новым вице-спикером станет нынешний вице-премьер Виталий Савельев. По словам источников “Ъ”, действующие заместители председателя Думы от ЕР Петр Толстой, Анна Кузнецова и Шолбан Кара-оол руководящие посты потеряют. По «квоте» оппозиции ожидается замена только вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова, на место которого претендует соратница лидера партии Мария Воропаева.
Нынешний руководитель думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
О том, что Владимир Васильев в очередном, уже шестом для себя созыве Госдумы может снова занять должность вице-спикера, “Ъ” рассказали источники в нижней палате и ЕР. По их словам, перестановка связана с тем, что позиция главы фракции, которую он сейчас занимает, достанется экс-министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину (в уходящем созыве он возглавляет комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды). Ранее о вероятности нового назначения господина Кобылкина сообщали «Ведомости».
Господин Васильев уже заседал в президиуме Госдумы: в четвертом созыве — на протяжении всего срока полномочий (2003–2007), а в шестом — с 2012 года, когда он занял место назначенного губернатором Московской области Андрея Воробьева. После выборов в 2016-м Владимир Васильев был переизбран вице-спикером, но уже в следующем году сложил полномочия и возглавил Дагестан. Наконец, по возвращении в нижнюю палату в 2021 году статусному единороссу снова поручили руководить фракцией (в 2012–2017 годах он делал это параллельно с вице-спикерством).
Также, вероятнее всего, в президиум войдет нынешний заместитель председателя правительства Виталий Савельев, который курирует развитие транспорта.
Чиновник баллотируется в Думу в составе подмосковной группы списка ЕР и занимает третью, безусловно «проходную» позицию. Если это произойдет, то господин Савельев станет третьим бывшим вице-премьером в президиуме Госдумы наряду с Алексеем Гордеевым (работал зампредом кабмина в 2000–2004 и 2018–2000 годах) и Валерией Абрамченко (2020–2024), которые руководящие должности сохранят, говорят источники “Ъ”.
Заместитель председателя правительства Виталий Савельев
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Останется на своем посту и Александр Жуков, который занимает позицию первого вице-спикера с 2011 года. Неизвестной пока остается только судьба Ирины Яровой, о сохранении которой в президиуме «пока идут обсуждения», уточнил один из собеседников “Ъ”. Госпожа Яровая является вице-спикером последних двух созывов.
Почти наверняка уйдут из зампредов Думы Петр Толстой, Шолбан Кара-оол и Анна Кузнецова.
Первый, как ранее сообщали «Ведомости», может возглавить комитет по международным делам. Источники “Ъ” подтверждают такую вероятность. Госпоже Кузнецовой — единственному кандидату из первой «пятерки» списка ЕР, кто в 2021 году не отказался от мандата,— тоже отдадут какой-то из комитетов, говорит один из собеседников “Ъ”. А вот господин Кара-оол, возможно, даже не переизберется в нижнюю палату, поскольку занимает лишь четвертое место в региональной группе, объединяющей Красноярский край, Хакасию и Туву.
Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Что касается оппозиции, то здесь в президиуме перемены ожидаются только у ЛДПР: вместо Бориса Чернышова вице-спикером может стать заместитель руководителя центрального аппарата партии, депутат Мосгордумы и третий номер партсписка Мария Воропаева. По словам собеседника “Ъ” во фракции, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий еще за год до выборов начал представлять ее как «будущего вице-спикера Госдумы».
Остальные вице-спикеры от оппозиции, вероятнее всего, сохранят свои посты.
Коммунист Иван Мельников заседает в президиуме на протяжении последних пяти созывов (с 2011 года повышен до первого зампреда), и его перспективы сомнений не вызывают, говорят источники “Ъ” в КПРФ. По словам собеседника во фракции, у лидера Компартии Геннадия Зюганова вопросов к работе соратника нет, а принять решение о ротации такого уровня может только он. «Справедливая Россия» тоже не намерена менять своего вице-спикера Александра Бабакова, занимавшего этот пост в пятом и восьмом созывах, рассказали “Ъ” источники во фракции.
Наконец, вице-спикеру Владиславу Даванкову, идущему на выборы вторым номером партсписка «Новых людей», может помешать остаться в президиуме только назначение на высокий государственный пост, убежден собеседник “Ъ” в партии. На этот случай у «Новых» есть в запасе тяжеловес — экс-глава правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, возглавляющий региональную группу партсписка по Самарской, Саратовской и Оренбургской областям.