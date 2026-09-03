Знакомые всё вице

Как стало известно “Ъ”, руководитель думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев в новом созыве нижней палаты может вернуться в ее президиум. Также, вероятнее всего, новым вице-спикером станет нынешний вице-премьер Виталий Савельев. По словам источников “Ъ”, действующие заместители председателя Думы от ЕР Петр Толстой, Анна Кузнецова и Шолбан Кара-оол руководящие посты потеряют. По «квоте» оппозиции ожидается замена только вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова, на место которого претендует соратница лидера партии Мария Воропаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нынешний руководитель думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Нынешний руководитель думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимир Васильев

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

О том, что Владимир Васильев в очередном, уже шестом для себя созыве Госдумы может снова занять должность вице-спикера, “Ъ” рассказали источники в нижней палате и ЕР. По их словам, перестановка связана с тем, что позиция главы фракции, которую он сейчас занимает, достанется экс-министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину (в уходящем созыве он возглавляет комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды). Ранее о вероятности нового назначения господина Кобылкина сообщали «Ведомости».

Господин Васильев уже заседал в президиуме Госдумы: в четвертом созыве — на протяжении всего срока полномочий (2003–2007), а в шестом — с 2012 года, когда он занял место назначенного губернатором Московской области Андрея Воробьева. После выборов в 2016-м Владимир Васильев был переизбран вице-спикером, но уже в следующем году сложил полномочия и возглавил Дагестан. Наконец, по возвращении в нижнюю палату в 2021 году статусному единороссу снова поручили руководить фракцией (в 2012–2017 годах он делал это параллельно с вице-спикерством).

Также, вероятнее всего, в президиум войдет нынешний заместитель председателя правительства Виталий Савельев, который курирует развитие транспорта.

Чиновник баллотируется в Думу в составе подмосковной группы списка ЕР и занимает третью, безусловно «проходную» позицию. Если это произойдет, то господин Савельев станет третьим бывшим вице-премьером в президиуме Госдумы наряду с Алексеем Гордеевым (работал зампредом кабмина в 2000–2004 и 2018–2000 годах) и Валерией Абрамченко (2020–2024), которые руководящие должности сохранят, говорят источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Останется на своем посту и Александр Жуков, который занимает позицию первого вице-спикера с 2011 года. Неизвестной пока остается только судьба Ирины Яровой, о сохранении которой в президиуме «пока идут обсуждения», уточнил один из собеседников “Ъ”. Госпожа Яровая является вице-спикером последних двух созывов.

Почти наверняка уйдут из зампредов Думы Петр Толстой, Шолбан Кара-оол и Анна Кузнецова.

Первый, как ранее сообщали «Ведомости», может возглавить комитет по международным делам. Источники “Ъ” подтверждают такую вероятность. Госпоже Кузнецовой — единственному кандидату из первой «пятерки» списка ЕР, кто в 2021 году не отказался от мандата,— тоже отдадут какой-то из комитетов, говорит один из собеседников “Ъ”. А вот господин Кара-оол, возможно, даже не переизберется в нижнюю палату, поскольку занимает лишь четвертое место в региональной группе, объединяющей Красноярский край, Хакасию и Туву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Что касается оппозиции, то здесь в президиуме перемены ожидаются только у ЛДПР: вместо Бориса Чернышова вице-спикером может стать заместитель руководителя центрального аппарата партии, депутат Мосгордумы и третий номер партсписка Мария Воропаева. По словам собеседника “Ъ” во фракции, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий еще за год до выборов начал представлять ее как «будущего вице-спикера Госдумы».

Остальные вице-спикеры от оппозиции, вероятнее всего, сохранят свои посты.

Коммунист Иван Мельников заседает в президиуме на протяжении последних пяти созывов (с 2011 года повышен до первого зампреда), и его перспективы сомнений не вызывают, говорят источники “Ъ” в КПРФ. По словам собеседника во фракции, у лидера Компартии Геннадия Зюганова вопросов к работе соратника нет, а принять решение о ротации такого уровня может только он. «Справедливая Россия» тоже не намерена менять своего вице-спикера Александра Бабакова, занимавшего этот пост в пятом и восьмом созывах, рассказали “Ъ” источники во фракции.

Наконец, вице-спикеру Владиславу Даванкову, идущему на выборы вторым номером партсписка «Новых людей», может помешать остаться в президиуме только назначение на высокий государственный пост, убежден собеседник “Ъ” в партии. На этот случай у «Новых» есть в запасе тяжеловес — экс-глава правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, возглавляющий региональную группу партсписка по Самарской, Саратовской и Оренбургской областям.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Анастасия Корня, Григорий Лейба