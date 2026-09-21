В День города в Краснодаре проведут забег на три дистанции

В День города в центре Краснодара состоится городской забег. Маршрут пройдет вдоль главных архитектурных достопримечательностей — от Казачьей до Главной городской площади. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сбор участников планируется начать в 6:00 у памятника Екатерине II, первый забег — в 8:00. На выбор предложены три дистанции: 3, 5 или 10 км. К участию допускаются только совершеннолетние спортсмены старше 18 лет, прошедшие предварительную регистрацию. Перед стартом для участников проведут разминку.

Организаторы, как отмечается, уделили особое внимание безопасности мероприятия. На маршрут можно будет попасть только через входы с досмотровыми рамками. Дежурить на месте будут сотрудники полиции, службы спасения, ЧОПов и волонтеры. Кроме того, определены места для укрытий на случай сигнала опасности — при его получении мероприятие может быть отменено.

Константин Соловьев