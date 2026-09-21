Медведев назвал «Национальное объединение» Ле Пен типичной русофобской партией
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» «типичной европейской партией». По его словам, она также поддерживает русофобию и помогает руководству Украины.
Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Так господин Медведев прокомментировал критику Марин Ле Пен указа президента России о передаче под временное управление активов французского ритейлера Auchan (бренд «Ашан»), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic. Она заявила, что партия рассматривает этот шаг как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы.
«Тысячи санкций против россиян во Франции плюс ракеты для киевских выродков — разве это дружественные шаги? Похоже, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве»,— написал господин Медведев в соцсети X.
17 сентября президент России Владимир Путин передал российские активы Nestle, FM Logistic, «Лемана Про» и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». В Кремле отмечали, что решение о внешнем управлении принято исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны.
Публичная позиция Марин Ле Пен и «Национального объединения» по российско-украинскому конфликту ранее сочетала осуждение российской операции с требованием ограничить меры, способные навредить французской экономике. В первые месяцы конфликта Ле Пен выступала против усиления антироссийских санкций, а в июле 2024 года — против отправки военных инструкторов на Украину и использования переданного Францией оружия для ударов по территории России.
При этом Ле Пен не поддерживала отправку французских войск на Украину и настаивала на «сбалансированной позиции» вокруг конфликта. Поэтому обвинение партии в поддержке Киева описывает ее нынешнюю публичную критику Москвы, но не совпадает с рядом ее прежних заявлений об ограничении военной вовлеченности Франции и санкционного давления на Россию.