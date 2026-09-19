Ле Пен раскритиковала власти России за передачу Auchan во временное управление

Лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделля обвинили власти России во враждебных действиях в отношении Франции и других государств Европы. Так они отреагировали на указ Владимира Путина о передаче активов Auchan и Nestle во временное управление.

«Это решение, прямо ущемляющее интересы и права наших компаний, должно быть решительно осуждено»,— написано в совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделля.

«Национальное объединение» рассматривает передачу активов Auchan и Nestle во временное управление как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы. В заявлении лидеров партии также перечислены инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и предупреждения европейских чиновников «о риске эскалации операций против государств, поддерживающих Украину».

«Любая операция подобного рода должна сопровождаться соразмерным ответом с соблюдением наших законов, национальных интересов и международных обязательств»,— добавили Марин Ле Пен и Жордан Барделля.

17 сентября Владимир Путин передал российские активы Nestle и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о внешнем управлении принято исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны.