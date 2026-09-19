Ле Пен раскритиковала власти России за передачу Auchan во временное управление
Лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделля обвинили власти России во враждебных действиях в отношении Франции и других государств Европы. Так они отреагировали на указ Владимира Путина о передаче активов Auchan и Nestle во временное управление.
«Это решение, прямо ущемляющее интересы и права наших компаний, должно быть решительно осуждено»,— написано в совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделля.
«Национальное объединение» рассматривает передачу активов Auchan и Nestle во временное управление как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы. В заявлении лидеров партии также перечислены инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и предупреждения европейских чиновников «о риске эскалации операций против государств, поддерживающих Украину».
«Любая операция подобного рода должна сопровождаться соразмерным ответом с соблюдением наших законов, национальных интересов и международных обязательств»,— добавили Марин Ле Пен и Жордан Барделля.
17 сентября Владимир Путин передал российские активы Nestle и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о внешнем управлении принято исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны.
Временное управление формально не означает конфискацию или смену собственника: процесс считается обратимым. Однако, по словам старшего партнера «Алимирзоев и Трофимов» Сергея Алимирзоева, на практике такой режим обычно становится промежуточным этапом перед продажей. В прошлые годы сделки после введения управления, как правило, заключались через шесть—восемь месяцев.
Правовую основу механизма создает указ, подписанный весной 2023 года. Он позволяет передавать во временное управление Росимущества активы юридических лиц из недружественных стран и предусматривает такую меру как возможный ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.
В случае Nestle режим распространяется на 100% долей компаний «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». При этом «Ашан» заявлял, что его магазины и другие объекты продолжают работать штатно; швейцарские власти добиваются для Nestle возможности представить российской стороне свою позицию и отменить решение о внешнем управлении.