Жителя Крыма осудили на 22 года за госизмену и хранение взрывчатки

Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) вынес приговор жителю Ялты Виталию Черному, признанному виновным в обороте взрывчатых веществ, приготовлении к незаконному изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), прохождении подготовки в целях осуществления террористической деятельности и государственной измене (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1, ст. 205.3 и ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Согласно материалам дела, в феврале — начале марта 2024 года Черный, проживая в Ялте, через мессенджер связался с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ). Он подтвердил готовность совершать действия против безопасности России и согласился оказывать помощь иностранным спецслужбам. Фигурант получил от куратора задание — приобрести взрывчатые вещества и необходимые компоненты, изготовить из них СВУ и спрятать его в тайнике на территории Крыма для использования иностранной разведкой. Тогда же он получил текстовые инструкции и ссылку на видеозапись с описанием порядка изготовления радиоуправляемого СВУ.

Осужденный приобрел взрывное устройство, перенес в свою квартиру и хранил, ожидая дальнейших указаний сотрудника СБУ. Черный был задержан 15 апреля сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил Виталию Черному 22 года строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в 250 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев