Эпоха докапитализма

Объявленная Банком России докапитализация главного российского перестраховащика — Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) — необходимый шаг в текущих условиях, уверены эксперты и участники рынка. Совокупная ответственность РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсий перевалила за 8 трлн руб., а капитал даже после увеличения не дотянет до 200 млрд рублей. Так что даже с учетом существующих 750-миллиардных гарантий от Банка России РНПК может потребоваться новая докапитализация дочерней структуры, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

ЦБ докапитализирует Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК; 100% принадлежит Банку России) на 165 млрд руб., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 11 сентября. Решение, по словам председателя Банка России, связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях»,— пояснила госпожа Набиуллина. По ее словам, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства.

В ЦБ и РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

РНПК является крупнейшим игроком на рынке перестрахования. По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2026 года доля перестраховщика во взносах, принятых в перестрахование, без учета ОСАГО, превысила 68%. По оценке самой РНПК, в сегменте страхования террористических актов и диверсий ее доля составляет от 50% до 85% (см. “Ъ” от 26 марта). Кроме того, по данным РНПК, за четыре месяца 2026 года убыточность в сегменте перестрахования рисков терроризма, диверсии и воздействия БПЛА составила 2800% (см. “Ъ” 14 июля). Объявленный капитал компании составляет 21 млрд руб., также компания располагает гарантией ЦБ в пределах 750 млрд руб.

С 1 августа 2026 года РНПК применяет новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий, а также воздействия БПЛА, согласно которой период действия генерального договора по перестрахованию таких рисков теперь ограничен шестью месяцами. Вместе с тем текст договора для всех страховщиков одинаковый. Договор предусматривает деление всех объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов — с выделением единых условий по тарифу, лимитам, франшизам, собственному удержанию (см. “Ъ” 11 августа). Для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы, при этом франшизы и собственное удержание могут достигать 250 млн руб.

По словам экспертов, докапитализация — необходимый шаг. В конце июля РНПК объявляла, что ее совокупная ответственность по договорам перестрахования рисков терроризма и диверсий превышает 8 трлн руб., а сформированные резервы составляют 100 млрд руб. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия выплаты в целом по рынку в сегменте страхования имущества, куда входит страхование юрлиц от прилетов БПЛА, показали рост примерно в два раза, до 16,6 млрд руб., доля РНПК в выплатах увеличилась на 29 п. п., до 77,8% (см. “Ъ” от 24 августа). Коэффициент убыточности по соответствующим рискам выше характерного для страхования, уверен финансовый эксперт Андрей Бархота.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 11 сентября: С учетом всех процедур капитал РНПК будет увеличен в сентябре, и наше решение позволит Российской национальной перестраховочной компании выполнять все принятые на себя обязательства.

Докапитализация позволит РНПК выполнять все нормативы регулятора, если заявленные в РНПК убытки существенно повлияют на индикаторы платежеспособности, считает заместитель гендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн. «При этом объявленная докапитализация не имеет ничего общего с "эмиссионным печатным станком", поскольку средства выделяются в рамках внутренних резервных контуров ЦБ, а за РНПК по-прежнему сохраняется ее главный финансовый каркас — безотзывные гарантии регулятора в пределах 750 млрд руб.»,— обращает внимание советник МЭФ LEGAL и руководитель практики страхового права и финансовых рисков Иван Рыбаков.

Вместе с тем эксперты не исключают, что компании потребуются новые вливания.

Если регулярные актуарные оценки РНПК и статистика по инцидентам будут свидетельствовать о снижении уровня достаточности капитала ниже критической планки, Банк России продолжит траншами понемногу докапитализировать компанию, говорит господин Рыбаков.

Это будет делаться исключительно ради удержания показателей в рамках приемлемого внутреннего норматива, указывает он. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, средства достаточно большие и будут эффективны в условиях роста форм и методов противодействия угрозам бизнеса. Впрочем, по оценкам господина Бархоты, 165 млрд руб. хватит на шесть-девять месяцев при сохранении прежнего уровня убыточности и новый транш может понадобиться уже в первом полугодии 2027 года.

Юлия Пославская