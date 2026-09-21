Кубань и Крым вошли в число лидеров по инвестициям в гостиницы

На Крым и Краснодарский край по итогам девяти месяцев 2026 года придется 24% инвестиций в гостиничную недвижимость России. Из общего объема вложений в гостиницы в 18 млрд руб. на Крым приходится 11%, Краснодарский край — 13%, следует из предварительной оценки CORE.XP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В целом инвестиции в гостиничную недвижимость России за январь—сентябрь сократятся на 60% год к году, до 18 млрд руб. Больше половины вложений — 59% — придется на Санкт-Петербург, еще 9% — на Москву, на Челябинск — 7%, на ХМАО — 1%.

При этом 77% инвестиций в гостиничные объекты составят сделки с уже существующими гостиницами, еще 23% — вложения в новые проекты и объекты под редевелопмент.

Наталья Белоштейн