Силуанов: к концу года ФНБ может пополниться на сумму до 1 трлн рублей

Согласно прогнозам Минфина России, средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года увеличатся на сумму от 600 млрд до 1 трлн руб. Об этом глава ведомства Антон Силуанов рассказал информслужбе «Вести».

«Общий Фонд национального благосостояния на конец года может составить около 5 трлн руб.»,— отметил министр. По его словам, существующая конъюнктура позволяет восстановить использованные ранее средства фонда.

По словам Антона Силуанова, с 2022 года из ФНБ потратили 15 трлн руб. В начале июля министр финансов заявлял, что внешняя рыночная конъюнктура позволяет перейти к накоплению средств в фонде. При этом за июль объем ФНБ сократился на 383,3 млрд руб. и составил 12,72 трлн руб.