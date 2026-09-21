Силуанов: к концу года ФНБ может пополниться на сумму до 1 трлн рублей
Согласно прогнозам Минфина России, средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года увеличатся на сумму от 600 млрд до 1 трлн руб. Об этом глава ведомства Антон Силуанов рассказал информслужбе «Вести».
«Общий Фонд национального благосостояния на конец года может составить около 5 трлн руб.»,— отметил министр. По его словам, существующая конъюнктура позволяет восстановить использованные ранее средства фонда.
По словам Антона Силуанова, с 2022 года из ФНБ потратили 15 трлн руб. В начале июля министр финансов заявлял, что внешняя рыночная конъюнктура позволяет перейти к накоплению средств в фонде. При этом за июль объем ФНБ сократился на 383,3 млрд руб. и составил 12,72 трлн руб.
Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу связано с дополнительными нефтегазовыми доходами: при превышении установленной отсечки излишки направляются в фонд. В описанном механизме такие средства сначала конвертируются в иностранную валюту или золото, затем зачисляются на счета Банка России и перечисляются в ФНБ. Поэтому расчет Минфина России зависит не только от размера доходов, но и от нефтяной цены и рыночной конъюнктуры.
Общий объем ФНБ не означает, что вся эта сумма доступна для оперативного использования. На 1 января 2025 года две трети фонда были вложены в проекты, а ликвидная часть в юанях и обезличенном золоте составляла 3,81 трлн руб.; ранее законом был установлен порог ликвидных средств в 10% ВВП, после превышения которого накопления можно инвестировать в различные активы.