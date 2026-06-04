Силуанов: у России появились возможности для пополнения ФНБ
Внешняя рыночная конъюнктура позволяет перейти к накоплению средств в Фонде национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 2022 года из ФНБ потратили 15 трлн руб.
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«Мы ФНБ использовали не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в экономику. Более 4 трлн руб. из 15 трлн руб. (ушло на эти цели. — "Ъ")», — сказал господин Силуанов на сессии ПМЭФ.
Он сообщил, что сегодня ситуация для России «чуть получше, будем накапливать, восстанавливать». Какую сумму удастся отправить в ФНБ до конца года, он не уточнил: «Все будет зависеть от конъюнктуры... Надеемся, что мы подкопим».
В прошлом году Минфин оценивал объем пополнения фонда примерно в 78 млрд руб.