Силуанов: у России появились возможности для пополнения ФНБ

Внешняя рыночная конъюнктура позволяет перейти к накоплению средств в Фонде национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, с 2022 года из ФНБ потратили 15 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы ФНБ использовали не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в экономику. Более 4 трлн руб. из 15 трлн руб. (ушло на эти цели. — "Ъ")», — сказал господин Силуанов на сессии ПМЭФ.

Он сообщил, что сегодня ситуация для России «чуть получше, будем накапливать, восстанавливать». Какую сумму удастся отправить в ФНБ до конца года, он не уточнил: «Все будет зависеть от конъюнктуры... Надеемся, что мы подкопим».

В прошлом году Минфин оценивал объем пополнения фонда примерно в 78 млрд руб.