Объем ФНБ России сократился в июле до 12,72 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июле сократился на 383,3 млрд руб. и составил 12,72 трлн руб., или 5,4% ВВП. Это следует из данных на сайте Минфина России.

К концу июня объем ФНБ находился на уровне 13,1 трлн руб., или 5,6% ВВП. По данным Минфина, ликвидные активы фонда на начало августа составили 3,693 трлн руб., или $46,242 млрд (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), по сравнению с 3,61 трлн руб., или $46,45 млрд (1,5% ВВП), месяцем ранее.

В июле средства ФНБ в сумме 1,632 млрд руб. были конвертированы в 158,9 кг золота в обезличенной форме и в сумме 529,7 млн руб. в 47,1 млн китайских юаней. Как сообщили в ведомстве, объем юаней в ФНБ незначительно снизился — 189,8 млрд до 189,68 млрд. Объем золота вырос с 141,1 т до 141,242 т за прошедший месяц

В начале июля министр финансов Антон Силуанов заявлял, что внешняя рыночная конъюнктура позволяет перейти к накоплению средств в ФНБ. По его словам, с 2022 года из фонда потратили 15 трлн руб. В 2025 году Минфин оценивал объем пополнения фонда примерно в 78 млрд руб.