Трамп: Белый дом начинает борьбу с фейковыми новостями

Белый дом не устраивает гонения на свободную прессу, а атакует «фейковые новости». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Он (Белый дом.— “Ъ”) начинает атаку на фейковые новости, которые разрослись, как рак, в наших любимых Соединенных Штатах Америки. Это угроза нашей национальной безопасности, и ее необходимо остановить сейчас!»,— написал господин Трамп.

18 сентября Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о работе американской администрации. В феврале 2025 года аналогичный запрет ввели для журналистов Associated Press. Сегодня CNN, Politico и MS Now подали иск к американскому президенту. В иске отмечается, что его запрет нарушает конституционные гарантии свободы слова.