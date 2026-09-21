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Трамп: Белый дом начинает борьбу с фейковыми новостями

Белый дом не устраивает гонения на свободную прессу, а атакует «фейковые новости». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Он (Белый дом.— “Ъ”) начинает атаку на фейковые новости, которые разрослись, как рак, в наших любимых Соединенных Штатах Америки. Это угроза нашей национальной безопасности, и ее необходимо остановить сейчас!»,— написал господин Трамп.

18 сентября Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о работе американской администрации. В феврале 2025 года аналогичный запрет ввели для журналистов Associated Press. Сегодня CNN, Politico и MS Now подали иск к американскому президенту. В иске отмечается, что его запрет нарушает конституционные гарантии свободы слова.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Спор касается не только допуска журналистов в здание, но и того, может ли Белый дом ограничивать доступ из-за редакционной политики или содержания публикаций. Издания отстаивают принцип, по которому правительство не должно решать, о чем прессе сообщать и что публиковать, и поэтому просят федеральный суд округа Колумбия немедленно восстановить доступ журналистов.

В феврале 2025 года Белый дом запретил журналистам Associated Press посещать свои мероприятия после отказа редакции использовать новое название Мексиканского залива. Associated Press сочло это нарушением Первой поправки к Конституции США о свободе слова и печати, тогда как Белый дом заявил, что поправка не гарантирует журналистам привилегированного и беспрепятственного доступа в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. По состоянию на 18 сентября 2026 года дело Associated Press оставалось на рассмотрении, поэтому окончательного судебного прецедента для нынешнего спора оно не создало.

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