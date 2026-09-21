CNN, Politico и MS Now подали в суд на Дональда Трампа
Три ведущих американских СМИ — CNN, Politico и MS Now — подали иск к президенту США Дональду Трампу. Они оспаривают недавнее решение господина Трампа лишить их доступа в Белый дом. Президент обвинил редакции этих изданий в публикации фейков о деятельности американской администрации.
В совместном заявлении CNN, Politico и MS Now отмечается, что «запрет представляет собой прямое посягательство на Первую поправку (к конституции США — о гарантиях свободы слова.— “Ъ”) и вопиющее нарушение фундаментальных конституционных принципов». Издания просят федеральный суд округа Колумбия незамедлительно восстановить доступ журналистов в Белый дом.
«Мы уведомили власти о том, что подаем иск для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой. Мы отстаиваем принцип, согласно которому правительство не должно решать, о чем сообщать или что публиковать прессе»,— указано в совместном заявлении.
Белый дом и Дональд Трамп пока не прокомментировали этот иск.
В феврале 2025 года Дональд Трамп запретил журналистам Associated Press посещать Овальный кабинет и летать на президентском самолете после отказа редакции использовать название «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». Associated Press оспорила ограничение, сославшись на Первую поправку, а дело к сентябрю 2026 года остается на рассмотрении.
Поэтому американские суды пока не сформировали окончательную правовую рамку для случаев, когда доступ к президентским мероприятиям связывают с содержанием или формулировками публикаций. Новый иск добавляет к находящемуся на рассмотрении спору еще один пример конфликта между контролем администрации над доступом к Белому дому и конституционными гарантиями свободы прессы.