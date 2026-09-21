Водителя маршрутки уволили после высадки 12-летнего мальчика в Динском районе

Прокуратура Динского района Краснодарского края организовала проверку после появления в интернете информации о высадке 12-летнего мальчика из маршрутного такси. Речь идет об инциденте, который произошел 15 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба надземного органа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для проверки стала публикация «Водитель маршрутки прервал рейс и высадил 12-летнего мальчика». По информации прокуратуры, водитель, осуществлявший пассажирские перевозки по маршруту №201, высадил ребенка за несколько остановок до необходимого остановочного пункта.

В рамках проверки прокуратура даст оценку действиям юридического лица, отвечающего за перевозки, на предмет соблюдения законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом.

В настоящее время водитель уволен.

По итогам проверки прокуратура примет меры реагирования при наличии соответствующих оснований. В ведомстве отметили, что проверка должна установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям участников инцидента.

Мария Удовик