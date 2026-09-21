Пенсионер из Апшеронского района получил 15 лет за преступления против ребенка

Апшеронский районный суд признал 70-летнего мужчину виновным в пяти эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как установил суд, преступления были совершены в период с июня по сентябрь 2023 года. Согласно материалам дела, фигурант дела совершал в отношении ученицы младшей школы насильственные действия сексуального характера и развратные действия, используя ее беспомощное состояние, обусловленное возрастом.

Указанные преступления происходили в разные периоды времени. Местами их совершения, согласно материалам дела, были плавательный бассейн и дома.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Помимо основного наказания в виде 15 лет лишения свободы суд запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей. Ограничение установлено также на срок 15 лет.

Суд признал фигуранта виновным по пяти эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Приговор Апшеронского районного суда в законную силу не вступил.

Мария Удовик