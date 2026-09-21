Замглавы Минфина Сазанов: решение по налогу на сверхприбыль компаний пока не принято

Минфин России пока не принял решение об использовании механизма налога на сверхприбыль компаний (windfall tax). Об этом журналистам на Московском финансовом форуме сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазонов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Сазонов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

До этого заместитель главы Минфина говорил, что все решения, связанные с доходами государства, будут обсуждаться во время составления бюджета осенью. «Осень только началась. Еще не определились»,— сказал господин Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле «Интерфакс» сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, бюджет получил 318,8 млрд руб. Налог взимали с компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышала 1 млрд руб.