Замглавы Минфина Сазанов: решение по налогу на сверхприбыль компаний пока не принято
Минфин России пока не принял решение об использовании механизма налога на сверхприбыль компаний (windfall tax). Об этом журналистам на Московском финансовом форуме сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Алексей Сазонов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
До этого заместитель главы Минфина говорил, что все решения, связанные с доходами государства, будут обсуждаться во время составления бюджета осенью. «Осень только началась. Еще не определились»,— сказал господин Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
В апреле «Интерфакс» сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, бюджет получил 318,8 млрд руб. Налог взимали с компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышала 1 млрд руб.
В 2023 году налог на сверхприбыль рассчитывался с превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над уровнем 2018–2019 годов. Базовая ставка составляла 10%, а при досрочной уплате применялась ставка 5%; правительство связывало сбор с необходимостью пополнить бюджет при дефиците и появлении у компаний сверхдоходов.
Механизм распространялся не на всех плательщиков: от него освободили компании с прибылью менее 1 млрд руб., малый и средний бизнес, созданные после 2020 года организации, плательщики единого сельхозналога, а также нефтегазовые и угольные компании. Для отдельных организаций, у которых налоговая база превысила половину исчисленной прибыли за 2022 год, прирост активов в 2021 году опережал прирост налога на прибыль и при этом распределялись дивиденды, сумма сбора ограничивалась половиной налоговой базы 2022 года.