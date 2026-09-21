Двукратного олимпийского чемпиона Чепикова похоронили на Троекуровском кладбище

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с Сергеем Чепиковым

Фото: Павел Селезнев / ТАСС Прощание с Сергеем Чепиковым

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

17 сентября он умер на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Церемонию прощания посетили министр спорта Михаил Дегтярев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.

На Олимпиаде 1988 года в Калгари спортсмен завоевал золотую медаль в эстафете 4х7,5 км. Также он стал победителем спринтерской гонки на 10 км на Играх 1994 года в Лиллехаммере. На той Олимпиаде был знаменосцем российской команды на церемонии открытия.

Кроме того, в активе Сергея Чепикова две золотые медали чемпионатов мира (1989, 2006). Также он был двукратным обладателем Кубка мира (1990, 1991). Биатлонист завершил спортивную карьеру в 2007 году.

С 2010 по 2013 год Сергей Чепиков работал тренером-консультантом сборной России, в период с 18 мая по 11 июля 2018 года занимал пост вице-президента Союза биатлонистов России. Был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Знаменосец российского биатлона».

Арнольд Кабанов