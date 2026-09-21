Мерц намерен оставаться на посту канцлера вопреки неудачам на земельных выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «катастрофой» результат земельных выборов в Мекленбурге—Передней Померании. Он заявил об этом, выступая в Берлине после появления первых результатов голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

По предварительным данным, правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая Мерцем, не смогла набрать в Мекленбурге—Передней Померании 5% голосов и не прошла в земельный парламент. Первое место получила крайне правая «Альтернатива для Германии», набравшая 38,8% голосов.

На состоявшихся одновременно земельных выборах в Берлине ХДС заняла лишь второе место (18,8%), уступив Левой партии (25,7%).

Несмотря на неудачи на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что намерен оставаться на своем посту. Он также сказал о необходимости реформ и о том, что берет ответственность за них на себя. По словам канцлера, для проведения реформ нужны «твердость, стойкость и терпение».

О том, как мировые СМИ отреагировали на сокрушительное поражение ХДС на земельных выборах в Германии, читайте в подборке «Ъ».

Яна Рождественская