Кремль: новые санкции США не способствуют «реанимации отношений» с Россией
Подписанный президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не поможет достижению урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, санкции также не способствуют реанимации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков уточнил, что российская сторона находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Он сказал, что против России введено более 30 тыс. санкций, но страна «в значительной степени адаптировалась» к ним. «Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования»,— прокомментировал представитель Кремля на брифинге.
Господин Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 19 сентября. Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».
Подробности — в материале «Ъ» «Разразил его Грэм».
Закон создает не автоматический режим вторичных санкций, а рамку для решений президента США. В течение 30 дней он должен ввести какие-либо ограничения, но вправе выбирать их конкретный вид и делать широкие исключения. Для вторичных пошлин отдельное решение Конгресса не обязательно: президент может использовать полномочия по IEEPA.
Практический расчет такого давления — повысить цену торговли с Россией для ее покупателей: краткосрочно они могут сократить закупки российского сырья либо проводить их с большей премией за риск. При этом сразу после подписания начали действовать лишь отдельные положения, включая запрет для американцев на покупку российского госдолга и поручение администрации ограничить импорт российского урана; наиболее жесткие меры требуют последующих решений Белого дома.