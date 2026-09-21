Кремль: новые санкции США не способствуют «реанимации отношений» с Россией

Подписанный президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не поможет достижению урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, санкции также не способствуют реанимации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков уточнил, что российская сторона находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Он сказал, что против России введено более 30 тыс. санкций, но страна «в значительной степени адаптировалась» к ним. «Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования»,— прокомментировал представитель Кремля на брифинге.

Господин Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 19 сентября. Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».

Подробности — в материале «Ъ» «Разразил его Грэм».