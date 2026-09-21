«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по Краснодарскому краю

По данным онлайн-табло информационного центра ЦИК, после обработки 100% протоколов кандидаты от партии «Единая Россия» набирают большинство голосов в Краснодарском крае на выборах в Государственную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Сетка» голосов выглядит следующим образом: Константин Затулин набрал 47,09%, Дмитрий Ламейкин и Сергей Алтухов — 59,64%, Игорь Брагарник — 62,2%, Дмитрий Лоцманов — 63,01%, Алексей Штаничев — 64,78%, Галина Головченко — 67,59%, Алексей Езубов — 73,22%, Иван Демченко — 86,71%.

Кандидаты от КПРФ получили от 6,08 до 19,73% голосов, от ЛДПР — от 5,87 до 13,62%, от партии «Новые люди» — от 6,57 до 11,22%. Кандидат от «Справедливой России» набрал 2,39%.

Мария Хоперская