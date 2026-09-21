СКР квалифицировал как теракт удар дрона по машине с членом избиркома в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с членом участковой избирательной комиссии (УИК) №882 Еленой Дятловой. Женщина и водитель машины пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об атаке на члена УИК рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе оглашения предварительных результатов выборов. По ее словам, автомобиль ехал 20 сентября в Стародубском районе с правом решающего голоса. Госпожу Дятлову госпитализировали с осколочными ранениями, ее состояние оценивают как тяжелое.

Ранее госпожа Памфилова сообщила о гибели члена УИК при атаке дрона на автобус в Херсонской области. Также в беспилотники ВСУ повредили семь зданий с избирательными комиссиями в Брянской области. По данным председателя ЦИК, за время голосования повреждения получили 74 здания с УИК в 10 регионах России.

Никита Черненко