СКР квалифицировал как теракт удар дрона по машине с членом избиркома в Брянской области
В Брянской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с членом участковой избирательной комиссии (УИК) №882 Еленой Дятловой. Женщина и водитель машины пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Об атаке на члена УИК рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе оглашения предварительных результатов выборов. По ее словам, автомобиль ехал 20 сентября в Стародубском районе с правом решающего голоса. Госпожу Дятлову госпитализировали с осколочными ранениями, ее состояние оценивают как тяжелое.
Ранее госпожа Памфилова сообщила о гибели члена УИК при атаке дрона на автобус в Херсонской области. Также в беспилотники ВСУ повредили семь зданий с избирательными комиссиями в Брянской области. По данным председателя ЦИК, за время голосования повреждения получили 74 здания с УИК в 10 регионах России.
Квалификация удара как теракта означает, что посягательство рассматривается не только через причиненный человеку вред. В сентябре 2026 года, объясняя аналогичное дело после гибели председателя УИК, Следственный комитет России назвал дополнительным объектом посягательства гарантированные Конституцией избирательные права граждан.
В такой трактовке расследование охватывает не только обстоятельства атаки и полученные людьми ранения, но и воздействие нападения на возможность работы избирательной комиссии и свободного волеизъявления. Поэтому дело о теракте по смыслу шире, чем эпизод, описанный лишь как причинение вреда здоровью или повреждение автомобиля: оно связывает нападение с посягательством на избирательный процесс.