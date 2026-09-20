Памфилова: член УИК погибла при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области
При атаке дрона на автобус в Херсонской области погибли два человека, в том числе член местной участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Она уточнила, что погибшая коллега, Ольга Ульяненко, работала на 220-м участке. Ей было 60 лет.
«Мерзкие, трусливые бандеры, уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, — заявила госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). — Поэтому охотятся за нашими мирными людьми».
В середине недели ЦИК сообщил о гибели председателя УИК в Херсонской области.
Безопасность избирательного процесса в таких условиях обеспечивается не только защитой участков, но и изменением самой процедуры. При угрозе бюллетени и избирательную документацию можно перенести в помещение территориального избиркома или другое безопасное место, а в новых регионах продолжительность голосования — сократить; в 2023 году этот срок разрешалось уменьшать не более чем наполовину.
В марте 2024 года после повреждения участков в Херсонской области комиссии должны были работать на придомовых территориях и на дому, а избирателей при обстреле эвакуировали из зданий. Это позволяет продолжать избирательные действия вне опасного помещения, но не устраняет угрозу для самих членов комиссий, которые участвуют в организации этого процесса.