Памфилова: член УИК погибла при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

При атаке дрона на автобус в Херсонской области погибли два человека, в том числе член местной участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Она уточнила, что погибшая коллега, Ольга Ульяненко, работала на 220-м участке. Ей было 60 лет.

«Мерзкие, трусливые бандеры, уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, — заявила госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). — Поэтому охотятся за нашими мирными людьми».

В середине недели ЦИК сообщил о гибели председателя УИК в Херсонской области.