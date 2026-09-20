Семь зданий УИК были повреждены в Брянской области при атаках ВСУ

В Брянской области при атаках ВСУ были повреждены семь зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий. Никто не пострадал, заявила глава регионального избиркома Елена Анненкова.

По ее словам, здания были повреждены в период с 11 по 16 сентября — во время досрочного голосования, передает «РИА Новости».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сегодня сообщил, что при ударе ВСУ в одном из поселков было повреждено здание школы, в которой проводили досрочное голосование.