Песков раскритиковал заявления Марин Ле Пен об угрозах Франции со стороны России

Россия не приемлет заявления лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы о том, что Москва якобы угрожает Парижу с целью скорректировать его политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Россия никому не угрожает, никого не шантажирует. Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», — сказал Дмитрий Песков.

Лидеры французского «Национального объединения» раскритиковали передачу активов Auchan и Nestle во временное управление. Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что рассматривают этот шаг как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента России объяснял решение о передаче активов тем, что они принадлежали компаниям из недружественного государства.