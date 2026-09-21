Песков раскритиковал заявления Марин Ле Пен об угрозах Франции со стороны России
Россия не приемлет заявления лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы о том, что Москва якобы угрожает Парижу с целью скорректировать его политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
«Россия никому не угрожает, никого не шантажирует. Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», — сказал Дмитрий Песков.
Лидеры французского «Национального объединения» раскритиковали передачу активов Auchan и Nestle во временное управление. Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что рассматривают этот шаг как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента России объяснял решение о передаче активов тем, что они принадлежали компаниям из недружественного государства.
Временное управление не означает немедленной конфискации или смены собственника. Однако иностранные владельцы фактически отстраняются от управления российскими обществами: они не могут голосовать, получать дивиденды и принимать решения в органах управления. В случае Nestle мера распространяется на 100% долей компаний «Нестле Россия» и «Нестле Кубань».
Формально механизм обратим, но на практике временное управление обычно становится промежуточным этапом перед продажей бизнеса. При согласии зарубежных владельцев продажа может пройти быстро; при их отказе рассматривается сценарий перехода активов в федеральную собственность.
Швейцарская сторона намерена добиться для Nestle возможности представить российским властям свою позицию и отменить решение о внешнем управлении российским бизнесом компании.