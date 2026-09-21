Цена на дизель в США впервые в истории превысила $6,5 за галлон

Средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $6,5 за галлон (около 3,8 л). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

По информации Bloomberg, рост цен ускорился в сентябре, когда дизель дорожал почти каждый день. С начала месяца его средняя цена выросла на 87 центов, или на 15%. Издание отмечает, что, хотя в США не так много дизельных автомобилей, этим топливом заправляют многие грузовики, а также сельскохозяйственную и другую технику.

Цены на бензин, дизель и другие нефтепродукты растут с начала войны в Иране. В сентябре ситуация усугубилась после повреждения нефтепровода Восток—Запад в Саудовской Аравии. The Wall Street Journal пишет, что это привело к нехватке танкеров и подорожанию перевозок нефти.

Яна Рождественская