WSJ: из-за нехватки танкеров цена на топливо останется высокой

Повреждение нефтепровода «Восток—Запад» в Саудовской Аравии и продолжающаяся блокада Ормузского пролива ведут к нехватке танкеров для транспортировки нефти, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов. По данным газеты, из-за этого цены на топливо останутся высокими в ближайшее время.

Хуситы атаковали нефтепровод «Восток—Запад» 10 сентября. Ранее сообщалось, что он не сможет возобновить полноценную работу несколько недель. Как пишет WSJ, это «ведет к необходимости провозить большее количество нефти по Ормузскому проливу, а также использовать более сложные маршруты в обход него». Несколько сотен супертанкеров простаивают в этом регионе или же совершают короткие перевозки вдоль берега вместо обычной работы по всему миру, отмечает газета.

По подсчетам компании Windward, стоимость аренды супертанкера для загрузки в Персидском заливе и прохода Ормуза составляет в некоторых случаях $1 млн против примерно $100 тыс. в обычное время. Транспортные издержки на каждый баррель нефти достигают $26.

Как утверждает WSJ, рост транспортных издержек означает, что, даже если цены на нефть упадут, бензин в США и других странах останется дорогим. «Для нефтеперерабатывающих заводов важна конечная стоимость поставок нефти. Цена на заправке включает все эти расходы, и потребитель оплатит полную стоимость»,— отметил преподаватель по энергетическим системам Оксфордского университета Ади Имсирович.

Яна Рождественская