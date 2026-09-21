WSJ: из-за нехватки танкеров цена на топливо останется высокой
Повреждение нефтепровода «Восток—Запад» в Саудовской Аравии и продолжающаяся блокада Ормузского пролива ведут к нехватке танкеров для транспортировки нефти, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов. По данным газеты, из-за этого цены на топливо останутся высокими в ближайшее время.
Хуситы атаковали нефтепровод «Восток—Запад» 10 сентября. Ранее сообщалось, что он не сможет возобновить полноценную работу несколько недель. Как пишет WSJ, это «ведет к необходимости провозить большее количество нефти по Ормузскому проливу, а также использовать более сложные маршруты в обход него». Несколько сотен супертанкеров простаивают в этом регионе или же совершают короткие перевозки вдоль берега вместо обычной работы по всему миру, отмечает газета.
По подсчетам компании Windward, стоимость аренды супертанкера для загрузки в Персидском заливе и прохода Ормуза составляет в некоторых случаях $1 млн против примерно $100 тыс. в обычное время. Транспортные издержки на каждый баррель нефти достигают $26.
Как утверждает WSJ, рост транспортных издержек означает, что, даже если цены на нефть упадут, бензин в США и других странах останется дорогим. «Для нефтеперерабатывающих заводов важна конечная стоимость поставок нефти. Цена на заправке включает все эти расходы, и потребитель оплатит полную стоимость»,— отметил преподаватель по энергетическим системам Оксфордского университета Ади Имсирович.
Повреждение нефтепровода «Восток — Запад» лишает Саудовскую Аравию одного из маршрутов вывоза нефти в обход зоны конфликта. Поэтому часть танкерного потока приходится направлять к портам Красного моря: в марте 2026 года после закрытия Ормузского пролива флотилии переводили в Янбу, где экспорт достигал 5 млн баррелей в сутки.
Запасной маршрут не может полностью заменить прежнюю схему. По состоянию на март 2026 года действующие нефтепроводы Саудовской Аравии и ОАЭ для обхода Ормуза имели суммарную мощность около 6,5 млн баррелей в сутки, а все обходные направления вместе — около 4–5 млн баррелей в сутки; при угрозе уничтожения судовладельцы также вправе отказаться от перевозки через пролив. Если восстановление «Восток — Запад» затянется, это создает риск сокращения мировых поставок, поскольку у рынка не остается достаточной резервной пропускной способности.